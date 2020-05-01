Дюков ждет цен на нефть в $30/барр не раньше лета, $40/барр - к концу года

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ждет, что цены на нефть поднимутся к отметке $30 за баррель летом этого года, и надеется, что к концу года они вырастут до $40 за баррель.

"Рынок понял серьезность намерений участников этой сделки (ОПЕК+ - ИФ) - пойти по пути сокращения добычи, и сделка, можно сказать, уже начала работать. Но при этом нам, конечно, не стоит ждать быстрого роста цен на нефть уже в мае. Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены уже буду $30 за баррель, а к концу года мы надеемся, что цены приблизятся и к $40 за баррель", - сказал он в эфире Первого канала в пятницу.

По словам Дюкова, снижение добычи нефти - "это не просто поворот ручки управления, это производственная, технологическая задача, она непростая, но решаемая".

"При этом мы создаем мощности, которые могут быть востребованы тогда, когда появится спрос на соответствующие дополнительные объемы нефти. Создание этих резервных мощностей усиливает наши переговорные позиции, поскольку мы знаем, что переговорные позиции в рамках ОПЕК+ определяются, во-первых, объемом добычи, а во-вторых, теми резервными мощностями, которыми располагают страны-производители нефти", - подчеркнул Дюков.

Страны ОПЕК+ 9 апреля договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

G20 10 апреля приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.

Страны ОПЕК+ утвердили свое окончательное решение 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить лишь на 100 тыс. б/с, а не на 400 тыс. б/с.

1 мая сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка вступила в силу.

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

В мае Россия должна будет добывать 8,5 млн б/с.

Все российские компании примут участие в сокращениях, включая малые компании и СРП-проекты, квоты распределены пропорционально.