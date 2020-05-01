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Дальнее зарубежье 01.05.2020 20:19

Американская разведка полагает, что коронавирус не создан человеком

В разведывательных службах США преобладает мнение, что COVID-19 не создан человеком, а является природным коронавирусом, эндемичным для некоторых видов летучих мышей, обнаруженным в Китае, сообщило пятницу американские оборонное издание Military.

По их данным, вероятно, вирус не предназначался для военных целей. Исследования в Уханьском институте были частью более широких усилий, частично финансируемых правительствами США и Канады, по изучению патогенных микроорганизмов коронавируса, в которых участвовало несколько научно-исследовательских институтов.

"Однако огромный человеческий и экономический ущерб, причиненный вирусом, показал, насколько мощным биологическим оружием может быть этот коронавирус и другие патогенные микроорганизмы", - отмечает издание.

При этом подчеркивается, что США могут пережить, хотя и с огромными экономическими потерями, пандемию COVID-19, но их череда с периодами в несколько лет, опустошит американскую экономику и лишит США статуса великой державы. Отмечается также, что такая перспектива учитывается врагами США.

Американские эксперты отмечают, что COVID-19 продемонстрировал глубокую уязвимость США и всего мира к таким пандемиям, которые могут повториться в будущем. Этот факт и осознание того, что такие вспышки болезни могут повториться, окажут серьезное влияние на вопросы национальной безопасности США и станут важным фактором в определении и формировании того, каким будет "новый нормальный" период после пандемии, считают американские эксперты.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]