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Дальнее зарубежье 01.05.2020 21:05

Премьер Италии извинился перед согражданами за экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу принес извинения за экономические проблемы, с которыми столкнулось население страны из-за пандемии коронавируса.

"От лица правительства я извиняюсь и заверяю вас, что мы продолжим добиваться как можно более быстрых выплат (населению) и финансирования", - приводят его слова западные СМИ.

При этом он признал, что правительство запаздывало с реализацией финансовой поддержки населения и коммерческого сектора в размере более 50 млрд евро. Он заявил, что понимает беспокойство населения в связи со сложившейся социально-экономической обстановкой.

Вместе с тем премьер заверил, что все трудности будут не напрасны, если итальянцы будут соблюдать меры социального дистанцирования после снятия режима изоляции. Он подчеркнул, что благодаря его действию первые 4 млн итальянцев смогут в понедельник отправиться на работу.

СМИ напоминают, что ранее итальянские власти предполагали сжатие в 2020 году итальянской экономики на 8% - вследствие ограничительных мер из-за коронавируса. Однако Конте накануне предупреждал, что этот показатель может достичь 10%, если коронавирус будет распространяться снова и вновь придется вводить ограничительные меры.

Однако, по различной информации, правительство Конте допускает лишь вариант с региональными режимами изоляции, а не с общенациональным в случае повторных волн коронавируса.

Тем временем, отмечают СМИ, половина рабочей итальянской силы теперь полагается на помощь государства.

По данным СМИ, в Италии всего скончались 27 967 человек с коронавирусом, что делает эту страну второй после США в мире по числу жертв среди инфицированных. Однако ежедневный прирост новых случаев уже снижается до уровней начала марта.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ТРУДНОСТИ, ИЗВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]