В Индии с 4 мая еще на две недели продлевают режим изоляции из-за COVID-19

Власти Индии приняли решение, начиная с 4 мая, еще на две недели продлить режим изоляции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 и истекавший 3 мая, сообщает в пятницу издание "Хиндустан таймс".
"После всеобъемлющей проверки и в связи с мерами изоляции, которые привели к существенным успехам в стране в отношении (проблемы - ИФ) с COVID-19, министерство внутренних дел - в рамках действия акта об управлении в чрезвычайной ситуации - издала приказ с 4 мая еще на две недели продлить изоляцию", - приводит издание выдержки из пресс-релиза министерства.
"Хиндустан таймс" отмечает, что о таком решении было объявлено после встреч премьер-министра Индии Нарендры Моди с несколькими другими министрами правительства.
В понедельник Моди заявлял, что режим изоляции, действующий в стране месяц, принес положительные результаты и что в Индии спасены "тысячи жизней" благодаря этой мере.
На прошлой неделе Индия ослабила ограничительные меры в сфере сельского хозяйства и промышленности, а также позволила возобновить работу магазинов.
По данным ресурса Worldometer, в Индии зафиксированы 35 043 случая COVID-19. 1154 человек с коронавирусом скончались, 9068 выздоровели.
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