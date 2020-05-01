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СНГ 01.05.2020 18:02

Охрана здоровья Путина обеспечена на максимальном уровне - Песков

Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина обеспечивается на высшем уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации об обнаружении коронавируса у премьера Михаила Мишустина.

"В эти дни, особенно, в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья Путина после заражения коронавирусом Мишустина.

Фрагмент передачи разместил в своем Инстаграме журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗДОРОВЬЕ, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]