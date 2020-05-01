Охрана здоровья Путина обеспечена на максимальном уровне - Песков

Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина обеспечивается на высшем уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации об обнаружении коронавируса у премьера Михаила Мишустина.
"В эти дни, особенно, в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Так Песков ответил на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья Путина после заражения коронавирусом Мишустина.
Фрагмент передачи разместил в своем Инстаграме журналист ВГТРК Павел Зарубин.
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