Охрана здоровья Путина обеспечена на максимальном уровне - Песков

Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина обеспечивается на высшем уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации об обнаружении коронавируса у премьера Михаила Мишустина.

"В эти дни, особенно, в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья Путина после заражения коронавирусом Мишустина.

Фрагмент передачи разместил в своем Инстаграме журналист ВГТРК Павел Зарубин.