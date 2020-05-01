Денежная база в Азербайджане в январе-апреле сократилась на 17,2%, в апреле – на 0,1%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 апреля 2020 года составляет 10 млрд 65,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 30 декабря 2019 года денежная база в Азербайджане составляла 12 млрд 152,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-апреле 2020 года сократилась на 17,2%.

В апреле денежная база уменьшилась на 1,2 млн манатов или на 0,1%.

В 2019 году рост денежной базы в Азербайджане составил 27,3%.

Н.Аббасова