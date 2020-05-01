Unibank сократил в I квартале активы на 4%, прибыль превысила 6,3 млн манатов

Азербайджанский «Unibank» сократил в первом квартале 2020 года активы на 4% - до 755,946 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2020 года равен 520,507 млн манатов (рост на 2,6% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ). При этом на долю потребительских кредитов приходится 272,561 млн манатов (спад на 6,1%), на бизнес-кредиты – 190,044 млн манатов (рост на 12,4%)

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 659,767 млн манатов (спад на 5,3%). Клиентские счета составили 486,768 млн манатов (спад на 8,3%), в частности вклады населения – 383,67 млн манатов (спад на 8%)

Капитал банка на 1 апреля 2020 года равен 96,178 млн манатов (рост на 6,6%), уставный капитал – 125 млн 686,3 тыс. манатов (не изменился)

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 6 млн 321,61 тыс. манатов, против убытка в 8 млн 54,4 тыс. манатов годом ранее.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Одним из акционеров является Европейский банк реконструкции и развития (9%).

А. Мамедов