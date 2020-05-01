Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима

Nar продолжает работу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности своих клиентов, в период введенного в стране в связи с пандемией коронавируса особого карантинного режима. Для непрерывного предоставления услуг на высоком уровне, со стороны компании, были представлены мобильные абонентские услуги и доставка номеров на дом. Желающие приобрести номер Nar, могут не выходя из дома выбрать номер на сайте narsim.az и заказать доставку на дом. Благодаря услуге «Səyyar nömrə», было доставлено на дом более 1000 номеров в Баку, Абшероне, Сумгаите и 23 других городах.

Помимо этого, начиная с 6 апреля в рамках проекта «Səyyar nömrə», охватывающего Баку и Абшеронский полуостров, были оказаны услуги на дому более 140 клиентам. Отметим, что услуга «Səyyar Nar», позволяет абонентам совершать многие операции не покидая дома. Абоненты могут обратиться в «Səyyar Nar», по всем услугам предоставляемым в центрах абонентской службы Nar, а также для получения дубликата номера и его восстановления.

В период действия особого карантинного режима, Nar, также продолжает предоставлять услуги абонентам по своим онлайн-каналам. Вопросы поступающие на странички компании в социальных медиа, также выполняющие функцию абонентской службы, и запросы поступающие через приложение «Nar+» оперативно обрабатываются. Таким образом, с конца марта до конца апреля в приложение «Nar+» поступило и было обработано более 3,4 миллиона запросов. В онлайн чат приложения «Nar+», в свою очередь, обратилось более 55 тыс. человек. Отметим, что приложение позволяет абонентам воспользоваться абонентскими услугами в режиме 24/7 не выходя из дома.

В дополнение всему выше сказанному, для обеспечения непрерывной обработки абонентских запросов, Абонентская Служба Nar и Телефонный Центр 777 продолжают работу в усиленном режиме. С конца марта до конца апреля в Телефонный Центр 777 поступило 705 тыс. звонков.

Напомним, что Nar пожертвовал 500 тыс. АЗН в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом, созданный с целью предотвращения широкого распространения инфекции коронавируса (COVID-19) в стране, а также обеспечил медицинский персонал и пациентов больниц особого режима бесплатной связью. Звонки на горячую линию Государственного Агенства по Обязательному Медицинскому Страхованию (1542), для всех абонентов Nar стали абсолютно бесплатными. В то же время, абоненты мобильного оператора могут бесплатно и безлимитно пользоваться коротким номером “8103”, который служит для получения разрешения на выход из дома.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).