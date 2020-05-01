В Тегеране считают, что США пытаются помешать развитию торговых отношений Ирана и Венесуэлы

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в пятницу заявил, что Вашингтон своими заявлениями по поводу контактов Тегерана и Каракаса в нефтяной сфере пытается помешать сотрудничеству двух стран.

"Мусави отверг заявления американских официальных лиц по поводу ситуации в Венесуэле и сказал, что такие безосновательные обвинения делаются в соответствии с планами увеличить давление на правительство Венесуэлы и разрушить торговые связи Ирана и Венесуэлы", - сообщает агентство ИРНА.

По словам Мусави, американская политика давления в отношении Венесуэлы потерпела неудачу. Однако, отметил он, Вашингтон все равно пытается помешать Каракасу реконструировать венесуэльские нефтеперерабатывающие предприятия и получать такие продукты как газ, в которых Венесуэла испытывает недостаток.

ИРНА напоминает, что ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс выступил с утверждением, будто Иран направил в Венесуэлу несколько самолетов с грузами для нефтяной индустрии, а обратно в Иран самолеты вылетели с золотом - платежом за оказание услуг.

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что Иран отправил в Венесуэлу несколько авиарейсов с неизвестным грузом, и в Вашингтоне считают подобные действия неприемлемыми. Помпео отмечал, что самолеты принадлежали авиакомпании Mahan Air, и, по мнению Вашингтона, при помощи этой "террористической" авиакомпании Иран занимался перевозкой вооружений и бойцов на Ближнем Востоке.