Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать соблюдение карантинных ограничений на майские праздники, чтобы с 11 мая можно было начать смягчать карантин.

"Мы должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая", - сказал глава государства в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский указал, что у власти есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться.

"И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, кинотеатры и метро - заработают. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил важность открытия рынков в стране, но указал, что они должны работать с соблюдением условий безопасности.

"В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков", - сказал он.

Президент призвал владельцев рынков быть ответственными и обеспечить для продавцов и посетителей безопасные условия.

"Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", - указал он.