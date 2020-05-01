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СНГ 01.05.2020 20:39

Украине нужно пройти "майский шторм", смягчение карантина запланировано с 11 мая - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать соблюдение карантинных ограничений на майские праздники, чтобы с 11 мая можно было начать смягчать карантин.

"Мы должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая", - сказал глава государства в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский указал, что у власти есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться.

"И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, кинотеатры и метро - заработают. Но как быстро это произойдет - зависит только от вас", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил важность открытия рынков в стране, но указал, что они должны работать с соблюдением условий безопасности.

"В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков", - сказал он.

Президент призвал владельцев рынков быть ответственными и обеспечить для продавцов и посетителей безопасные условия.

"Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому", - указал он.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, КАРАНТИН, ПРАЗДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]