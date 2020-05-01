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Внутренняя политика 01.05.2020 21:36

В Азербайджане никто не должен преследоваться за политические взгляды – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил необходимость реформ в органах прокуратуры страны, сообщает сайт главы государства.

"Сегодня мы проводим широкомасштабные политические реформы. Можно сказать, что диалог, предложенный правительством успешен, и мы уже видим его положительный эффект. Я считаю, что в последующие годы политическая система должна быть усовершенствована и осовременена. Никто в Азербайджане не должен преследоваться за политические взгляды, принадлежность и деятельность", - заявил Алиев в рамках видеоконференции с новым Генеральным прокурором страны Камраном Алиевым.

Глава государства отметил, что в условиях реформ, проводимых в стране, необходимо совершенствование и правоохранительных органов, проведение в них более широкомасштабные реформы. В первую очередь, по его словам, необходимо обеспечить верховенство закона.

"К сожалению, мы пока не полностью добились желаемого. В некоторых случаях, решения правоохранительных органов противоречат законам, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое неудовлетворение населения, и тем самым наносят большой ущерб нашему общему делу. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но в некоторых случаях за этим стоят какие-то личные интересы. В правоохранительной сфере необходимо углубить реформы и обеспечить верховенство закона", - добавил глава государства.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМЫ, ОРГАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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