В Азербайджане никто не должен преследоваться за политические взгляды – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил необходимость реформ в органах прокуратуры страны, сообщает сайт главы государства.
"Сегодня мы проводим широкомасштабные политические реформы. Можно сказать, что диалог, предложенный правительством успешен, и мы уже видим его положительный эффект. Я считаю, что в последующие годы политическая система должна быть усовершенствована и осовременена. Никто в Азербайджане не должен преследоваться за политические взгляды, принадлежность и деятельность", - заявил Алиев в рамках видеоконференции с новым Генеральным прокурором страны Камраном Алиевым.
Глава государства отметил, что в условиях реформ, проводимых в стране, необходимо совершенствование и правоохранительных органов, проведение в них более широкомасштабные реформы. В первую очередь, по его словам, необходимо обеспечить верховенство закона.
"К сожалению, мы пока не полностью добились желаемого. В некоторых случаях, решения правоохранительных органов противоречат законам, нарушают социальную справедливость, вызывают справедливое неудовлетворение населения, и тем самым наносят большой ущерб нашему общему делу. Одной из причин этого может быть непрофессионализм, но в некоторых случаях за этим стоят какие-то личные интересы. В правоохранительной сфере необходимо углубить реформы и обеспечить верховенство закона", - добавил глава государства.
А. Мамедов
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