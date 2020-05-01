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Внутренняя политика 01.05.2020 22:31

Органы прокуратуры Азербайджана должны активизировать борьбу с коррупцией - Алиев

Борьба с коррупцией и взятничеством остается одной из важнейших задач, стоящих перед правительством и правоохранительными органами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я считаю, что органы прокуратуры должны активнее работать в данном направлении. Я неоднократно говорил о недопустимости коррупции. Но мои слова не стали уроком для некоторых. В результате были арестованы главы исполнительной власти Агстафинского, Билясуварского, Евлахского и Нефтчалинского районов, ряд других должностных лиц. Никто не выше законов, закон одинаков для всех. Мы должны пытаться искоренить коррупцию как административными, так и институциональными методами", - сказал Алиев в пятницу на видеоконференции с новым Генпрокурором Кямраном Алиевым.

Глава государства подчеркнул, что в случаи коррупции наблюдаются не только в местных, но и в центральных органах исполнительной власти. По его словам, в настоящее время ведется расследование поступивших сигналов.

"Мы будем неустанно бороться с этими случаями, и органы прокуратуры должны быть в авангарде этой борьбы и обеспечивать верховенство закона. Прокуроры должны продолжать достойно служить Родине, а все правоохранительные органы должны работать таким образом, чтобы общественность была довольны их работой", - сказал Алиев.

А. Мамедов

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Тэги: АЛИЕВ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]