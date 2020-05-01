Президент Грузии назвала неприемлемой критику деятельности биолаборатории Лугара

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемыми критические заявления по вопросу деятельности лаборатории Лугара (действующий близ Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара).

"Распространенные в последнее время критические и клеветнические заявления о деятельности лаборатории Лугара полностью неприемлемы", - сказано в заявлении грузинского президента, которое распространено в пятницу ее администрацией.

В своем заявлении Зурабишвили отмечает, что достижения центра Лугара как в период борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, так и ранее имеют большое значение.

По ее мнению, одним из факторов того, что Грузия достигла успешных результатов на первом этапе борьбы с пандемией, является опыт работы данной лаборатории и многолетнее сотрудничество центра с американскими партнерами.

"Именно поэтому нападки на лабораторию, распространение ложной информации воспринимаются как попытка дискредитации Грузии и ее достижений", - сказала Зурабишвили.

Ранее в пятницу посол США в Грузии Келли Дегнан выразила мнение, что на фоне распространения коронавируса COVID-19 в мире, нападки России и хакеров на биолабораторию Лугара, функционирующую в окрестностях Тбилиси, являются безответственными.

Посол отметила, что лаборатория Лугара управляется грузинскими медиками, которые вносят огромный вклад в тестировании населения по выявлению коронавирусной инфекции в Грузии.

Ранее сообщалось, что 17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москве известно о предложениях США к Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара около Тбилиси и что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется у границ РФ.

В свою очередь, официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди тогда, комментируя заявление Захаровой, заявил, что российская сторона вместо сотрудничества в глобальной борьбе с коронавирусом COVID-19 "пытается бросить тень на эту успешно действующую на передней линии фронта структуру".

В конце прошлого года специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил журналистам, что российские ученые и эксперты могут посетить биолабораторию Лугара, которая, по его словам, работает в прозрачном режиме.

Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.

Власти Грузии ранее в связи с высказанными со стороны РФ подозрениями по поводу деятельности данной лаборатории неоднократно заявляли, что центр Лугара является безопасным объектом.