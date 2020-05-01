Грузия привлекла от ВБ $80 млн для преодоления последствий пандемии COVID-19

Минфин Грузии сообщает, что в пятницу глава ведомства Иванэ Мачавариани в онлайн-режиме подписал соглашение с региональным директором Всемирного банка (ВБ) на Южном Кавказе Себастьяном Молинеусом, в соответствие с которым страна получит финансовую помощь в размере $80 млн для смягчения последствий пандемии COVID-19.
Как говорится в сообщении на сайте Минфина, данное финансирование является частью пакета быстрого реагирования ВБ на COVID-19 (Fast-Track Facility) для поддержки сектора здравоохранения и социальной сферы.
В частности, выделяемые средства будут направлены на финансирование медицинской техники, необходимой для борьбы с коронавирусом, средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения, респираторов, оборудования для вентиляции легких, кислородного оборудования и наборов для тестирования.
Вместе с тем, проект предусматривает социальную и финансовую поддержку семей и отдельных лиц, прямо или косвенно пострадавших от коронавируса, посредством целевой программы социальной помощи и временной финансовой помощи.
В сообщении отмечается, что ВБ также сотрудничает с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в рамках соглашения о софинансировании для дополнительного привлечения для Грузии $100 млн.
Ранее сообщалось, что пакет финансирования ВБ для Грузии в ответ на COVID-19 составляет около $200 млн, к которым будут добавлены и $300 млн от финансирования, предусматриваемого для таких важных проектов, как цифровая связь и развитие инфраструктуры в 2020-2021 годах.
Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах превысил $2,7 млрд.
По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 566 зараженных коронавирусом Covid-19, из них скончались семеро, 207 человека вылечились. В стационарах находятся 548 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. 320 человек.
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