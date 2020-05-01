Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8607 RUR   0.0228 GBR   2.1352 TRY   0.2432

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.05.2020 23:34

Грузия привлекла от ВБ $80 млн для преодоления последствий пандемии COVID-19

Минфин Грузии сообщает, что в пятницу глава ведомства Иванэ Мачавариани в онлайн-режиме подписал соглашение с региональным директором Всемирного банка (ВБ) на Южном Кавказе Себастьяном Молинеусом, в соответствие с которым страна получит финансовую помощь в размере $80 млн для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Как говорится в сообщении на сайте Минфина, данное финансирование является частью пакета быстрого реагирования ВБ на COVID-19 (Fast-Track Facility) для поддержки сектора здравоохранения и социальной сферы.

В частности, выделяемые средства будут направлены на финансирование медицинской техники, необходимой для борьбы с коронавирусом, средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения, респираторов, оборудования для вентиляции легких, кислородного оборудования и наборов для тестирования.

Вместе с тем, проект предусматривает социальную и финансовую поддержку семей и отдельных лиц, прямо или косвенно пострадавших от коронавируса, посредством целевой программы социальной помощи и временной финансовой помощи.

В сообщении отмечается, что ВБ также сотрудничает с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в рамках соглашения о софинансировании для дополнительного привлечения для Грузии $100 млн.

Ранее сообщалось, что пакет финансирования ВБ для Грузии в ответ на COVID-19 составляет около $200 млн, к которым будут добавлены и $300 млн от финансирования, предусматриваемого для таких важных проектов, как цифровая связь и развитие инфраструктуры в 2020-2021 годах.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на поддержку бюджета и финансирование проектов в разных секторах превысил $2,7 млрд.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 566 зараженных коронавирусом Covid-19, из них скончались семеро, 207 человека вылечились. В стационарах находятся 548 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. 320 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ВБ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Учебный процесс в школах Грузии из-за коронавируса не возобновится до сентября Грузия с понедельника отменяет часть ограничений по коронавирусу - премьер Саакашвили обещает Грузии деньги в обмен на приостановку уголовных дел против него Премьер Грузии предлагает продлить режим ЧП до 10 мая ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями Иванишвили внес $31 млн в фонд борьбы с COVID-19 в Грузии - партия власти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]