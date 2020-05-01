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Здравоохранение 01.05.2020 23:44

В НАСА разработали новую модель аппаратов ИВЛ

Инженеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ.

В НАСА пояснили в субботу, что их аппараты легче собирать, чем другие модели. Кроме того, для сборки требуется меньше деталей, а обслуживание аппаратов - проще.

Новая модель предназначена, в частности, для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, находящихся в наиболее тяжелом состоянии.

Изобретение НАСА уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечают американские СМИ.

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Тэги: США, НАСА, ИВЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]