В НАСА разработали новую модель аппаратов ИВЛ

Инженеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ.
В НАСА пояснили в субботу, что их аппараты легче собирать, чем другие модели. Кроме того, для сборки требуется меньше деталей, а обслуживание аппаратов - проще.
Новая модель предназначена, в частности, для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, находящихся в наиболее тяжелом состоянии.
Изобретение НАСА уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечают американские СМИ.
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