Более 40 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Венесуэле

На северо-западе Венесуэлы заключенные напали на сотрудников тюрьмы в городе Гуанаре и попытались совершить побег, в результате погиб 41 человек, более 50 получили ранения, сообщает El Nacional со ссылкой на данные полиции.
По данным издания, заключенные были застрелены служащими Национальной гвардии Венесуэлы, когда они попытались прорваться за периметр тюрьмы.
Среди пострадавших есть сотрудники тюрьмы, в том числе директор исправительного учреждения Карлос Торо, получивший несколько ножевых ранений. Кроме того, осколочные ранения из-за взрыва гранаты получил лейтенант венесуэльской Нацгвардии Эскарлет Аренас.
Журналист Карлос Иван Суарес, слова которого приводит El Nacional, сообщает, что в местной больнице из-за большого количества раненых наблюдается коллапс, врачам не хватает оборудования и донорской крови для всех пострадавших. Также он утверждает, что погибли 46 человек.
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