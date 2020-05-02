Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 344 тыс. - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 субботы достигло 238 тыс. 775 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 377, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 3 млн 344 тыс. 274 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 87 тыс. 186 случаев заражения.
Полностью излечились более 1 млн человек.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 103 тыс. 781 (65 тыс. 068 скончавшихся), Испании - 213 тыс. 435 (24 тыс. 543, данные по больным и скончавшимся приведены на утро минувшей пятницы - ИФ), Италии - 207 тыс. 428 (28 тыс. 236), Великобритании - 178 тыс. 685 (27 тыс. 510), Франции - 167 тыс. 305 (24 тыс. 594), Германии - 164 тыс. 077 (6 тыс. 736), Турции - 122 тыс. 392 (3 тыс. 258).
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.
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