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Дальнее зарубежье 02.05.2020 10:30

Лидер КНДР впервые за 20 дней появился на публике

Кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына продемонстрированы в субботу северокорейскими СМИ впервые за последние 20 дней, информирует южнокорейская пресса.

По ее данным, кадры с участием руководителя КНДР были сделаны в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо) на мероприятии на заводе по производству удобрений.

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля, отмечают южнокорейские СМИ.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ГОРОД, МЕРОПРИЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]