Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана около 43 кг наркотиков

Пограничники Азербайджана пресекли попытку перевоза через границу с Ираном наркотических средств общим объемом 42,7 кг, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"В пятницу в зоне службы пограничного отряда "Лянкаран" недалеко от села Зюнгюлаш Астаринского района были зафиксированы следы одного человека, следующие из Ирана в Азербайджан и обратно. В результате поисковых мероприятий азербайджанские пограничники обнаружили три спортивные сумки с наркотиками общим весом 42,7 кг. Из них было изъято 9 кг героина, 6,7 кг метамфетамина, 4,1 кг марихуаны, 19,3 кг гашиша, 1,8 кг метадона М-40 и 1,8 кг прегабалина", - отмечается в сообщении.
В результате проведенных сотрудниками ГПС оперативно-следственных мероприятий для выявления заказчиков наркотических средств и привлечения их к уголовной ответственности задержано 5 человек. В ходе расследования задержанные признались в совершении преступления.
"По данному факту оперативно-следственные мероприятия продолжаются ", - отмечает ГПС.
Н.Аббасова
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