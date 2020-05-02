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Происшествия 02.05.2020 10:34

Пограничники Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана около 43 кг наркотиков

Пограничники Азербайджана пресекли попытку перевоза через границу с Ираном наркотических средств общим объемом 42,7 кг, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В пятницу в зоне службы пограничного отряда "Лянкаран" недалеко от села Зюнгюлаш Астаринского района были зафиксированы следы одного человека, следующие из Ирана в Азербайджан и обратно. В результате поисковых мероприятий азербайджанские пограничники обнаружили три спортивные сумки с наркотиками общим весом 42,7 кг. Из них было изъято 9 кг героина, 6,7 кг метамфетамина, 4,1 кг марихуаны, 19,3 кг гашиша, 1,8 кг метадона М-40 и 1,8 кг прегабалина", - отмечается в сообщении.

В результате проведенных сотрудниками ГПС оперативно-следственных мероприятий для выявления заказчиков наркотических средств и привлечения их к уголовной ответственности задержано 5 человек. В ходе расследования задержанные признались в совершении преступления.

"По данному факту оперативно-следственные мероприятия продолжаются ", - отмечает ГПС.

Н.Аббасова

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Тэги: ИРАН, НАРКОТИКИ, ПРОВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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