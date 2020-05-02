На Украине зафиксировали 550 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки

На 550 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 на Украине, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11 тысяч 411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек", - сказал министр в ходе онлайн брифинга в субботу.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11 тысяч 411 человек.