На Украине зафиксировали 550 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки

На 550 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 на Украине, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11 тысяч 411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу.
"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек", - сказал министр в ходе онлайн брифинга в субботу.
По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11 тысяч 411 человек.
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