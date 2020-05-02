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СНГ 02.05.2020 10:50

На Украине зафиксировали 550 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки

На 550 человек возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 на Украине, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11 тысяч 411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в субботу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек", - сказал министр в ходе онлайн брифинга в субботу.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11 тысяч 411 человек.

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Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]