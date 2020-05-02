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Регион 02.05.2020 11:10

Прекращены полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщает пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - говорится в сообщении.

Дарига Назарбаева с 20 марта 2019 года была спикером сената парламента Казахстана.

Токаев также поблагодарил Назарбаеву за работу, проделанную ею на посту спикера сената парламента. "Выражаю благодарность Д.Н.Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал Токаев на своей странице в Twitter в субботу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВА, ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]