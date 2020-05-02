Прекращены полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщает пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - говорится в сообщении.
Дарига Назарбаева с 20 марта 2019 года была спикером сената парламента Казахстана.
Токаев также поблагодарил Назарбаеву за работу, проделанную ею на посту спикера сената парламента. "Выражаю благодарность Д.Н.Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал Токаев на своей странице в Twitter в субботу.
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