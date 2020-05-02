Прекращены полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщает пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", - говорится в сообщении.

Дарига Назарбаева с 20 марта 2019 года была спикером сената парламента Казахстана.

Токаев также поблагодарил Назарбаеву за работу, проделанную ею на посту спикера сената парламента. "Выражаю благодарность Д.Н.Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал Токаев на своей странице в Twitter в субботу.