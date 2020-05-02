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СНГ 02.05.2020 11:25

Трамп предложил экс-сотрудника посольства в РФ на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине, сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России. Сейчас он является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США на Украине.

Должность американского посла на Украине освободилась еще в мае прошлого года, когда Белый дом отозвал из Киева Мари Йованович. Впоследствии она оказалась одной из участниц скандала с импичментом президента США Дональда Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, УКРАИНА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]