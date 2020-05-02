Число заражений COVID-19 в странах Центральной Азии за сутки увеличилось на 228, до 6549

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 228 и достигло 6549. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 158 человек, общее число выздоровевших достигло 2661 человек, сообщили в субботу профильные ведомства Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Общее число умерших с COVID-19 в центральноазиатском регионе составляет 42 человека, за сутки эти данные не изменились.
По данным оперативного штаба при правительстве Казахстана на утро субботы, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 3671 (+167 за сутки). Больше всего инфицированных в Алматы (1176), Нур-Султане (669), Кызылординской области (208) и Шымкенте (204).
По данным на субботу, в Казахстане 922 человек выздоровели после коронавируса (+56 за сутки). Всего в стране с начала распространения коронавирусной инфекции скончались 25 человек с COVID-19, эти данные не меняются с 24 апреля.
В Киргизии число зараженных коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки достигло 769 человек, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.
"На 2 мая по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19, всего 769", - сказала Акматова. По ее словам, за сутки коронавирус выявлен у двоих медработников. Всего в стране COVID-19 инфицированы 200 сотрудников медучреждений, из них 122 вылечились от инфекции.
"За сутки из стационара выписано 23 пациента. На лечении находится 234 человека, из них 11 в тяжелом состоянии, пять в реанимации", - отметила Акматова.
По данным на 2 мая, в Киргизии восемь человек скончались от коронавируса (без изменений за сутки), 527 излечились от инфекции.
В Узбекистане медики за сутки выявили коронавирус у 48 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 2094. Выписаны из больниц после коронавируса 79 человек, общее число выздоровевших достигло 1212 человек, сообщил в субботу Минздрав республики.
В настоящее время на карантине по коронавирусу в Узбекистане находятся более 85 тыс. человек, зафиксировано девять летальных исходов (без изменений за сутки).
В связи с распространением COVID-19 в Казахстане, Киргизии и Узбекистане приняты чрезвычайные меры для предотвращения новых заражений.
В минувший четверг Минздрав Таджикистана подтвердил 15 случаев заражения коронавирусом в стране. Республиканский штаб сообщил о дополнительных мерах для предотвращения распространения COVID-19.
Со своей стороны организации гражданского общества Таджикистана обратились с письмом в республиканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой проверить и разъяснить эпидемиологическую ситуацию в стране. В обращении говорится, что принятые для нераспространения коронавируса в Таджикистане меры не соблюдаются. Кроме того, гражданские активисты заявили о проблемах с обеспечением медицинских средствами индивидуальной защиты.
Миссия ВОЗ направляется в Душанбе, чтобы выяснить ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране, сообщили ранее таджикские СМИ со ссылкой на координатора Европейского бюро организации Дорит Нитзан.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.
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