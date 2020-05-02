Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов возглавил созданную в стране новую Ассоциацию - "Tуркменские алабаи", сообщает государственное информационное агентство страны.
Ассоциацию "Туркменские алабаи" учредили в минувшую пятницу на заседании в Туркменском сельскохозяйственном университете.
Ассоциация займётся сохранением чистоты и развитием этой породы собак с применением методов народной селекции и современных достижений мировой науки, учётом алабаев на системной основе, организацией выставочных и других мероприятий.
На пост руководителя Ассоциации была предложена кандидатура Сердара Бердымухамедова, который по итогам голосования был единогласно избран на эту должность.
Выступая перед участниками собрания, Сердар Бердымухамедов поделился планами предстоящей работы. В ходе собрания была отмечена роль книги президента Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменский алабай" в популяризации этой породы собак как части культурного наследия туркменского народа. Книга представляет собой обобщенную антологию исторических, архивных сведений и многолетних исследованиях о происхождении и развитии породы алабай.
Сердар Бердымухамедов с 7 февраля 2020 года руководит созданным министерством промышленности и строительного производства Туркменистана. До того времени он был хякимом (главой) Ахалского велаята (области) страны.
Будучи главой Ахалского велаята, Сердар Бердымухамедов в сентябре 2019 года открыл первый в стране питомник алабаев, в котором проводится селекционно-племенная работа и выращивание щенков этой породы, а также их тренировка и подготовка.
Туркменский алабай или волкодав - разновидность среднеазиатской овчарки, является национальным достоянием страны. Вывоз за границу чистокровных алабаев без официального разрешения запрещен.
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