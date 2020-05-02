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Бизнес и законодательство 02.05.2020 11:44

AzerGold направит около 1 млн манатов на гидрологический мониторинг месторождения Филизчай

ЗАО «AzerGold» привлекло ООО “Iqlim- LTD” для проведения работ по гидрологическому мониторингу на месторождении полиметаллических руд Филизчай в Балакенском районе (северо-запад Азербайджана).

По данным сайта www.tender.gov.az, “ Iqlim- LTD” ” стало победителем соответствующего тендера «AzerGold». С данной компанией подписан контракт.

Стоимость договора составляет 972,674 тыс. манатов.

Как сообщалось, «AzerGold» планирует в 2025 году начать активную разработку месторождения полиметаллических Филизчай. Запасы руд с содержанием цинка, золота, серебра, меди и свинца для первого этапа разработки месторождения оцениваются около 60 млн тонн. Вместе с тем, ожидается, что по результатам планируемых исследований, общие запасы руд на месторождении увеличатся до 120 мон тонн. До начала разработки месторождения Филизчай потребуется осуществить работы по определению ресурсного потенциала, подсчету запасов и их подтверждению, по подготовке технико-экономического обоснования и строительству.

Месторождение Филизчай по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку крупнейших месторождений полиметаллических руд в мире. Впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР.

На месторождении преобладают залежи цинка, содержание которого в руде составляет 4,27%. Кроме того, в состав руды с этого месторождения входят: кадмий, висмут, селен и теллур.

Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане.

По оценкам AzerGold, доходы Азербайджана от разработки месторождения полиметаллических руд Филизчай составят до 10 млрд манатов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н. Аббасова

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Тэги: AZERGOLD, ИССЛЕДОВАНИЯ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]