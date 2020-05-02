Отсутствие прогулок сильнее скажется на здоровье пожилых людей, чем возможность подхватить вирус - эксперт

Разрабатываемый правительством план выхода из карантина должен обязательно предусматривать меры по восстановлению двигательной активности у пожилых людей, им стоит разрешить прогулки, считает врач-геронтолог Валерий Новоселов.

"Двигательная активность нужна не только для развития иммунной системы, но и нервной, и эндокринной, потому что в организме все системы связаны", - сказал Новоселов в интервью "Интерфаксу".

"Движение - это профилактика основных заболеваний старости", - отметил он.

Врач рекомендует доводить время движения в неделю до 150 минут.

"Когда человек двигается, в тканях вырабатывается углекислый газ, который эритроцит должен поменять на молекулы кислорода. При отсутствии движения этот обмен не происходит, что ведет к полному нарушению всего механизма жизнеобеспечения", - подчеркнул Новоселов.

Он советует, пока нет разрешения на прогулки, пользоваться домашними маленькими спортивными снарядами типа стоппера, и даже воспользоваться лестничными маршами. "Полезно и немного потанцевать дома. Эту двигательную активность необходимо сочетать с нахождением на свежем воздухе, чтобы не было у человека кислородного голодания. Особенно это важно тем, кто годами привык к ежедневным прогулкам", - добавил Новоселов.

"Их отсутствие ведет к нарушению режима, выработанного годами, а это сильнее сказывается на состоянии здоровья, чем возможность подхватить вирус", - считает геронтолог.

По его наблюдениям, люди, которым за 75 лет, "боятся не вируса - они боятся долго прожить в таких условиях!" "Конечно, властям удобнее сделать так, чтобы никто никуда не выходил, объясняя это тем, что только так можно избежать передачу вируса в толпе. Но не надо забывать, что пожилые люди воспитаны еще в Советском Союзе, где главным качеством была дисциплинированность. Я считаю наших людей умными и дисциплинированными, и, если им разрешить прогулки, они сами найдут возможность не допускать контактов", - подчеркнул врач.