В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $65 млн

Около $65 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 2 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"На 2 мая текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 110 млн 73,896 тыс. манатов (более $64,7 млн по текущему курсу), $213,578 тыс., 17,566 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.
Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.
Н.Аббасова
Добыча газа в РФ за 4 мес. уменьшилась на 8% до 240,55 млрд куб. м
Добыча нефти в РФ за 4 мес. повысилась на 0,8%, до 186,82 млн т
Добыча Газпрома в апреле упала на 21%, с начала года производство снизилось на 23 млрд куб. м
Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1894, вылечилось 1411 человек
Отсутствие прогулок сильнее скажется на здоровье пожилых людей, чем возможность подхватить вирус - эксперт
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Собянин заявил, что в России уже невозможен "китайский вариант" борьбы COVID-19
В Испании от коронавируса умерли уже более 25 тыс. человек
В Белоруссии зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались - Минздрав
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог