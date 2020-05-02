В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $65 млн

Около $65 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 2 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На 2 мая текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 110 млн 73,896 тыс. манатов (более $64,7 млн по текущему курсу), $213,578 тыс., 17,566 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Н.Аббасова