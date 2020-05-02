Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8607 RUR   0.0228 GBR   2.1352 TRY   0.2432

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 02.05.2020 12:25

В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $65 млн

Около $65 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 2 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На 2 мая текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 110 млн 73,896 тыс. манатов (более $64,7 млн по текущему курсу), $213,578 тыс., 17,566 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ФОНД, ПОМОЩЬ


Похожие новости


В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено более $64 млн В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $64 млн

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]