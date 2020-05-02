СГБ пресекло контрабанду в Азербайджан более 15 кг героина из Ирана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана пресекла незаконный ввоз через в страну крупной партии наркотиков и психотропных препаратов из Ирана, сообщает пресс-служба ведомства
«В ходе проведенной операции сотрудники СГБ на территории села Гюльмамедли Джалилабадского района задержали гражданина Азербайджана Исрафил Исмайлов по подозрению в незаконном приобретении по предварительному сговору с группой лиц наркотических и психотропных веществ, их перевозке и контрабанде через азербайджанскую таможенную границу из Ирана. По результатам личного досмотра Исмайлова и осмотра управляемого им мотоцикла, у последнего было обнаружено и изъято свыше 15,346 кг героина и 962,1 грамм метамфетамина», - говорится в сообщении.
В отношении Исмайлова возбуждено уголовное дело по статьям УК Азербайджана 206.3.02 (контрабанда наркотических и психотропных средств по предварительному сговору с группой лиц), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа наркотических и психотропных средств по предварительному сговору с группой лиц), и решением суда выбрана мера пресечения в виде ареста .
«В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия для выявления других участников данного преступления», - говорится в информации.
Н.Аббасова
Баку выразил Нур-Султану протест за стрельбу со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $65 млн
Случаев заражения COVID-19 в азербайджанской армии не зафиксировано - глава Минобороны
Добыча газа в РФ за 4 мес. уменьшилась на 8% до 240,55 млрд куб. м
Добыча нефти в РФ за 4 мес. повысилась на 0,8%, до 186,82 млн т
Добыча Газпрома в апреле упала на 21%, с начала года производство снизилось на 23 млрд куб. м
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Собянин заявил, что в России уже невозможен "китайский вариант" борьбы COVID-19
В Испании от коронавируса умерли уже более 25 тыс. человек
В Белоруссии зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались - Минздрав
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог