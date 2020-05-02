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Происшествия 02.05.2020 12:52

СГБ пресекло контрабанду в Азербайджан более 15 кг героина из Ирана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана пресекла незаконный ввоз через в страну крупной партии наркотиков и психотропных препаратов из Ирана, сообщает пресс-служба ведомства

«В ходе проведенной операции сотрудники СГБ на территории села Гюльмамедли Джалилабадского района задержали гражданина Азербайджана Исрафил Исмайлов по подозрению в незаконном приобретении по предварительному сговору с группой лиц наркотических и психотропных веществ, их перевозке и контрабанде через азербайджанскую таможенную границу из Ирана. По результатам личного досмотра Исмайлова и осмотра управляемого им мотоцикла, у последнего было обнаружено и изъято свыше 15,346 кг героина и 962,1 грамм метамфетамина», - говорится в сообщении.

В отношении Исмайлова возбуждено уголовное дело по статьям УК Азербайджана 206.3.02 (контрабанда наркотических и психотропных средств по предварительному сговору с группой лиц), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа наркотических и психотропных средств по предварительному сговору с группой лиц), и решением суда выбрана мера пресечения в виде ареста .

«В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия для выявления других участников данного преступления», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, НАРКОТИКИ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]