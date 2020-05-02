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Регион 02.05.2020 12:56

Отставка спикера Назарбаевой отражает напряженность внутри политической элиты Казахстана - политолог

Казахстанский политолог Досым Сатпаев считает, что президентский указ о прекращении полномочий депутата сената парламента Дариги Назарбаевой является отражением напряженности внутри политической элиты страны.

"Здесь самый интересный момент в том, что данные кадровые перемещения являются отражением вот этой напряженности, которая внутри элиты наблюдается с прошлого года. Потому что позиция спикера сената довольна важная. По Конституции это второй человек после президента. Любые кадровые перемещения на этом посту всегда будут вызывать очень большой интерес", - сказал Сатпаев агентству "Интерфакс-Казахстан" в субботу.

По его словам, сейчас "самый интересный вопрос будет заключаться в том, какую позицию Назарбаевой предложат вместо должности спикера сената". "Понятно, что это переназначение было согласовано, скорей всего, с первым президентом Назарбаевым", - отметил он.

Сатпаев считает, что "вторым немаловажным вопросом является вопрос о том, кто займет место вместо Дариги Назарбаевой на посту спикера сената". "Именно от этой кандидатуры будет зависеть то, что на самом деле происходит или произошло. Является ли эта кадровая перестановка знаком того, что просто Даригу Назарбаеву хотят переместить на другую политическую должность, возможно, с расчетом на будущие парламентские выборы. Либо, если спикером сената будет человек, более сильно связанный с Касым-Жомартом Токаевым, то тогда мы сейчас видим довольно интересный тренд, связанный с усилением позиции президента. Это в какой-то степени является отражением того, что определенная часть элиты, может, даже значительная часть, уже его (Токаева - "ИФ-К"), как главного игрока в будущей борьбе за власть. Я думаю, что вот эта кадровая перестановка она является очень важной именно с точки зрения баланса сил внутри элиты", - отметил он.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената. Назарбаева с марта 2019 года была спикером палаты.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СПИКЕР, ОТСТАВКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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