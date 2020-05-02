В России число зараженных коронавирусом превысило 124 тыс - штаб

Свыше 9623 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, по этому показателю рекорд побит третий день подряд, сообщает оперштаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.
Всего случаев заражения в России за весь период 124 054 случая (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняют в штабе.
Накануне, 1 мая, суточный прирост составил 7,9 тыс. новых случаев коронавируса, 30 апреля суточный прирост впервые перешагнул 7 тысяч.
В Москве 5358 новых случаев Covid-19 за сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
За последние сутки в России подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками снизилось более чем в 1,5 раза: 1 мая было 96 умерших, 30 апреля - 101, 29 апреля - 108. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1222 (оперштаб уточнил цифры по умершим).
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