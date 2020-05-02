Около 2 млн афганцев лишились работы из-за коронавируса

Порядка 2 млн человек потеряли работу в Афганистане из-за введенных для борьбы против коронавируса COVID-19 ограничительных мер, сообщает The Guardian со ссылкой на данные афганского профсоюза.

Также на ухудшение ситуации в сфере занятости влияют политический кризис, нестабильная обстановка в сфере безопасности и уменьшение объема международной помощи в условиях пандемии COVID-19.

По данным министерства общественного здравоохранения, за прошедшие сутки в Афганистане зарегистрировано 179 новых случаев заболевания Covid-19, общее число больных достигло 2 тыс. 469.

В настоящее время коронавирусом в стране заражены 249 медицинских работников, накануне больных медиков было на 21 меньше - 228.

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом Covid-19 в Афганистане был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат. С начала пандемии в стране скончались 72 человек с коронавирусом, 331 больных выздоровели.

Население Афганистана - около 37 млн человек.