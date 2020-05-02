Распространяемое в мессенджерах видео о якобы новых президентских выборах и отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза является "фейком", заявил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.
"Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках", - написал Укибай в Twitter в субботу.
В субботу среди казахстанских интернет-пользователей распространяется видео с поддельным заявлением первого президента Казахстана, главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева с анонсом предстоящих президентских выборов и его уходе с поста председателя Совбеза.
Ранее в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената парламента, спикера палаты.
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