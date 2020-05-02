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Регион 02.05.2020 13:44

Видео с заявлением Назарбаева о якобы предстоящих выборах является "фейком" - пресс-секретарь

Распространяемое в мессенджерах видео о якобы новых президентских выборах и отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза является "фейком", заявил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

"Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках", - написал Укибай в Twitter в субботу.

В субботу среди казахстанских интернет-пользователей распространяется видео с поддельным заявлением первого президента Казахстана, главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева с анонсом предстоящих президентских выборов и его уходе с поста председателя Совбеза.

Ранее в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената парламента, спикера палаты.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ВИДЕО, ФЕЙК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]