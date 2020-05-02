В Белоруссии зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались - Минздрав

В Белоруссии число жертв Covid-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 тыс. 828, за сутки заразились 911 человек, сообщили в министерстве здравоохранения в субботу.
"Умерли 97 пациентов (1 мая - 93) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.
Таким образом, в Белоруссии с коронавирусом за сутки скончались четыре человека. В Минздраве отметили, что всего зарегистрировано 15 тыс. 828 человек с положительным тестом на Covid-19. Прирост за сутки составил 911 человек.
В ведомстве также сообщили, что выписаны по выздоровлению 3 тыс. 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 195 тыс.430 тестов на Covid-19, число подтвержденных случаев составило 8,2% от общего количества проведенных тестов.
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