Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1894, вылечилось 1411 человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 40 человек, 46 вылечились, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 40 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 46 человек", - сообщает штаб.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 1894, общее число умерших - 25 (не изменилось), число вылечившихся - 1411.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 458 человек. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 152,597 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова