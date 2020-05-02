ЕС обеспокоен ограничением свободы прессы в некоторых странах под предлогом коронавируса

Европейский союз обеспокоен тем, что в ряде стран пандемия COVID-19 используется как предлог для незаконного ограничения свободы прессы.
"Журналисты должны иметь возможность работать беспрепятственно", - заявил от имени ЕС его высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати.
"Свобода прессы, - подчеркнул он, - сейчас, пожалуй, важна как никогда, являясь фундаментом демократии, процветающей только там, где граждане получают достоверную информацию и могут делать информированный выбор. Журналисты помогают выявлять дезинформацию и противостоять ей".
В заявлении отмечается, что во многих странах в связи с COVID-19 вводятся законодательные ограничения, которые ущемляют свободу выражения мнения и свободу прессы. Журналисты становятся жертвами кампаний по дискредитации, финансового давления, нападок со стороны власти и ангажированных СМИ, часто вынуждены прибегать к самоцензуре. Они подвергаются преследованиям, произвольным арестам и заключению. Многие погибли, выполняя свою работу, считает Боррель.
"Европейский союз ведет борьбу с последствиями пандемии в сферах здравоохранения, прав человека и социально-экономической сфере, в том числе медийной, как внутри своих границ, так и за их пределами", - говорится в заявлении.
Среди направлений этой борьба отмечаются поощрение надежных источников информации, развенчание ложного и удаление противозаконного контента.
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