Россия идет по европейскому сценарию развития ситуации с коронавирусом: боремся внутри страны, сглаживая пики, сообщил заместитель председателя Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России, мэр Москвы Сергей Собянин.

"На мой взгляд, он уже не возможен, китайский вариант. Мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны уже, и надо просто бороться, сглаживая пики", - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в субботу

По его словам, есть несколько схем распространения инфекции, китайский вариант - "это был один город, один источник заражения". "Было хоть сложно, но вполне возможно отследить всех, кто оттуда выехал, пофамильно и поименно. Закончив эпидемию в этом котле, в Китае, по сути дела, закончилась эпидемия во всей стране", - рассказал Собянин.

"С Европой было намного сложнее - это второй вариант развития событий. Если мы имели (дело) с одним городом китайским в первом варианте, со вторым - все европейские города и все страны. Представляете, сколько точек, откуда к нам поступали граждане, которые там побывали, инфицировались, некоторые из них, и приехали сюда. Из Соединенных Штатов, из Юго-Восточной Азии - то есть, вообще, по всему периметру, со всего мира", - пояснил мэр.

Он подчеркнул, что "закрыться от такого варианта пандемии было практически невозможно".

"Всего за последние месяц-полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек. Причем из них москвичей было всего 120 тысяч. Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы", - добавил Собянин.