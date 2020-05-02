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Это интересно 02.05.2020 16:01

Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом

Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, их цель - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу газета "Фигаро".

Проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.

Организаторы эксперимента поясняют, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае если это так, можно научить собак выявлять заболевших. Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый "инструмент" для постановки диагноза.

В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВИРУС, ЗАПАХ, СОБАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]