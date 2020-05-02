Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом

Кинологи и ветеринары на Корсике приступили к экспериментам, их цель - выяснить, способны ли служебные собаки по запаху определять, заразился ли человек коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу газета "Фигаро".
Проект проводится под руководством профессора Доминика Гранжана из французской Национальной школой ветеринарии.
Организаторы эксперимента поясняют, что их цель - определить, исходит ли от инфицированных людей некий особый запах. В случае если это так, можно научить собак выявлять заболевших. Ветеринары подчеркивают, что, таким образом, помимо традиционных тестов на коронавирус, есть шанс найти новый "инструмент" для постановки диагноза.
В испытаниях на Корсике участвуют восемь собак, шесть из них - бельгийские овчарки малинуа.
Баку выразил Нур-Султану протест за стрельбу со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $65 млн
Случаев заражения COVID-19 в азербайджанской армии не зафиксировано - глава Минобороны
Добыча газа в РФ за 4 мес. уменьшилась на 8% до 240,55 млрд куб. м
Добыча нефти в РФ за 4 мес. повысилась на 0,8%, до 186,82 млн т
Добыча Газпрома в апреле упала на 21%, с начала года производство снизилось на 23 млрд куб. м
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Собянин заявил, что в России уже невозможен "китайский вариант" борьбы COVID-19
В Испании от коронавируса умерли уже более 25 тыс. человек
В Белоруссии зафиксировано почти 1 тыс.новых случаев заражения Covid-19 за сутки, четыре пациента скончались - Минздрав
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог