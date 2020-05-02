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Внешняя политика 02.05.2020 16:48

Баку выразил Нур-Султану протест из-за стрельбы со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии

Посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов был приглашен в МИД, ему вручена нота протеста из-за жертв в результате применения огнестрельного оружия при задержании 4 азербайджанских граждан в Каспийском море, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«В результате применения силового оружия сотрудниками береговой охраны Погранслужбы Комитета Нацопасности Казахстана 30 апреля 2020 года при задержании 4 граждан Азербайджана – Г.Ибрагимова, Е.Нуриева, Е.Ахмедова и Ш.Новрузова - один человек скончался и двое получили раненения. Данный факт вызвал серьезную обеспокоенность у Азербайджана, в связи с чем, МИД вручил ноту протеста Казахстану», - отмечается в информации.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в ходе встречи с Абдыкаримовым подчеркнул, что применение огнестрельного оружия, повлекшего человеческие жертвы, «не соответствует механизму совместного сотрудничества между погранслужбами и духу существующих дружеских и братских взаимоотношений двух стран».

Халафов также попросил казахстанскую сторону провести всестороннее и объективное расследование данного инцидента и информировать Баку о результатах.

«Официальный Баку также направил в Казахстан обращение по поводу скорейшей выдачи азербайджанской стороне тела скончавшегося гражданина», - говорится в сообщении.

Дипломат в свою очередь отметил, что доведет до сведения своей страны ноту и серьезную обеспокоенность Азербайджана по поводу случившегося и выразил готовность дипмиссии оказать необходимую помощь азербайджанской стороне в возвращении тела скончавшегося гражданина.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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