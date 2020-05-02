Баку выразил Нур-Султану протест из-за стрельбы со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии

Посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов был приглашен в МИД, ему вручена нота протеста из-за жертв в результате применения огнестрельного оружия при задержании 4 азербайджанских граждан в Каспийском море, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«В результате применения силового оружия сотрудниками береговой охраны Погранслужбы Комитета Нацопасности Казахстана 30 апреля 2020 года при задержании 4 граждан Азербайджана – Г.Ибрагимова, Е.Нуриева, Е.Ахмедова и Ш.Новрузова - один человек скончался и двое получили раненения. Данный факт вызвал серьезную обеспокоенность у Азербайджана, в связи с чем, МИД вручил ноту протеста Казахстану», - отмечается в информации.
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в ходе встречи с Абдыкаримовым подчеркнул, что применение огнестрельного оружия, повлекшего человеческие жертвы, «не соответствует механизму совместного сотрудничества между погранслужбами и духу существующих дружеских и братских взаимоотношений двух стран».
Халафов также попросил казахстанскую сторону провести всестороннее и объективное расследование данного инцидента и информировать Баку о результатах.
«Официальный Баку также направил в Казахстан обращение по поводу скорейшей выдачи азербайджанской стороне тела скончавшегося гражданина», - говорится в сообщении.
Дипломат в свою очередь отметил, что доведет до сведения своей страны ноту и серьезную обеспокоенность Азербайджана по поводу случившегося и выразил готовность дипмиссии оказать необходимую помощь азербайджанской стороне в возвращении тела скончавшегося гражданина.
Н.Аббасова
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