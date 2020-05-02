Ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане продлены до 31 мая

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продлили ограничения на движение пассажирских поездов, сообщает АЖД.
«Согласно решению Кабинета министров, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), профилактических мер, принимаемых в других странах, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 31 мая 2020 года», - подчеркивается в сообщении.
Несмотря на то, что за исключением городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронского районов в других регионах и городах страны, в том числе Нахчыванской Автономной Республике восстановлено межрайонное и междугороднее сообщение, пассажирские перевозки общественным транспортом остаются под запретом.
«Таким образом, не будут курсировать пассажирские поезда Баку–Тбилиси–Баку (до ст.Бёюк-Кесик), Баку–Бёюк-Кесик–Баку, Баку–Кочарли–Балакен–Баку, Баку–Астара–Горадиз–Баку и Баку–Гянджа–Баку. Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки останутся в силе до особых указаний», - подчеркивает АЖД.
При этом электрички продолжают курсировать по Абшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с текущим графиком. Целью этого является более эффективная организация перевозки работников учреждений, функционирование которых необходимо в период карантина.
Н.Аббасова
Баку выразил Нур-Султану протест из-за стрельбы со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $65 млн
Случаев заражения COVID-19 в азербайджанской армии не зафиксировано - глава Минобороны
Коронафобия может привести к тяжелым расстройствам психики - ученый
Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и лечивших его врачей
Во Франции выясняют, могут ли служебные собаки по запаху находить больных коронавирусом
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
В Таджикистане подтвердили смерть первых двух инфицированных COVID-19, общее количество зараженных - 76
Британия близка к тому, чтобы выйти на второе в мире место по количеству смертей от коронавируса
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог