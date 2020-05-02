Ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане продлены до 31 мая

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продлили ограничения на движение пассажирских поездов, сообщает АЖД.

«Согласно решению Кабинета министров, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), профилактических мер, принимаемых в других странах, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 31 мая 2020 года», - подчеркивается в сообщении.

Несмотря на то, что за исключением городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронского районов в других регионах и городах страны, в том числе Нахчыванской Автономной Республике восстановлено межрайонное и междугороднее сообщение, пассажирские перевозки общественным транспортом остаются под запретом.

«Таким образом, не будут курсировать пассажирские поезда Баку–Тбилиси–Баку (до ст.Бёюк-Кесик), Баку–Бёюк-Кесик–Баку, Баку–Кочарли–Балакен–Баку, Баку–Астара–Горадиз–Баку и Баку–Гянджа–Баку. Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки останутся в силе до особых указаний», - подчеркивает АЖД.

При этом электрички продолжают курсировать по Абшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с текущим графиком. Целью этого является более эффективная организация перевозки работников учреждений, функционирование которых необходимо в период карантина.

Н.Аббасова