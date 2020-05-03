В ожидании смягчения режима ограничений из-за COVID-19 число госпитализаций во Франции снижается

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 166 человек, что составляет 24 тыс. 760 летальных исходов с начала эпидемии, сообщила в субботу Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.
При этом французские СМИ обращают внимание на то, что за неделю с небольшим, оставшуюся до объявленного на 11 мая начала ослабления режима ограничений из-за пандемии COVID-19, во Франции сохраняется тенденция постепенного снижения числа ежедневных госпитализаций, в том числе в реанимационных палатах.
Так, в настоящее время в больницах Франции госпитализированы 25 тыс. 827 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 60 меньше, чем день назад.
В реанимационных отделениях находятся 3 тыс. 827 тяжелобольных, на 51 меньше, чем накануне.
Всего во Франции выявлено 130 тыс. 979 случаев заражения коронавирусом.
В субботу французское правительство сообщило о подготовке проекта законодательства, предусматривающего продление чрезвычайной эпидемиологической ситуации и включающего новые распоряжения, в частности, отслеживание контактов через мобильное приложение и ограничение перемещений.
Ожидается, что в понедельник этот текст будет представлен в сенате, а затем в последующие дни в Национальном собрании страны. Его цель, как объясняют в правительстве, в том, чтобы продолжать борьбу против распространения COVID-19. Для этого подготовлено новое рамочное законодательство, позволяющее реализовать триединую задачу, объявленную президентом Франции Эмманюэлем Макроном: "защищать, тестировать, изолировать".
Эта триада предусматривает продление ограничительных мер до 24 июля; изоляцию лиц, прибывающих во Францию из-за границы; внедрение мобильного приложения для "идентификации и контактов с лицами, которые сближались с больными"; ограничение передвижений за пределы 100 км от дома без разрешения.
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