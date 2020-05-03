Ожидающая начала выхода из изоляции Бельгия готовится к повторной волне коронавируса

Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, а группа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19.

"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - заявила в субботу в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

По ее словам, "новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление". "Возможно также, что он произойдет в конкретном месте, что потребует специфического подхода", - добавила Влиге. В любом случае, считает она, повторная изоляция не исключается.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летем в свою очередь заявил изданиям группы Sudpresse, что в Бельгии может быть предусмотрен повторный режим изоляции.

"Если будет сильное возобновление (инфекции), то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - сказал эксперт. По мнению ван Летема, "если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры".

Телеканал RTBF сообщил в тот же день, что бельгийские больницы получили правительственный циркуляр с указаниями по подготовке к потенциальной второй волне эпидемии коронавируса.

Согласно этому циркуляру, больницы должны зарезервировать, как минимум, одну койку из четырех в отделениях интенсивной терапии под зараженных COVID-19. Они должны организовать 25% дополнительных койко-мест, готовых быть задействованными в течение 48 часов. Кроме того, дано указание быть готовыми удвоить, а затем и утроить эти меры в течение недели.