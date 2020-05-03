Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8607 RUR   0.0228 GBR   2.1352 TRY   0.2432

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.05.2020 11:05

Ожидающая начала выхода из изоляции Бельгия готовится к повторной волне коронавируса

Бельгия еще не приступила к запланированному на 4 мая началу реализации плана выхода из изоляции, а группа экспертов, разработавшая этот план, уже размышляет над планом повторного введения режима изоляции на случай второй волны эпидемии COVID-19.

"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - заявила в субботу в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

По ее словам, "новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление". "Возможно также, что он произойдет в конкретном месте, что потребует специфического подхода", - добавила Влиге. В любом случае, считает она, повторная изоляция не исключается.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летем в свою очередь заявил изданиям группы Sudpresse, что в Бельгии может быть предусмотрен повторный режим изоляции.

"Если будет сильное возобновление (инфекции), то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - сказал эксперт. По мнению ван Летема, "если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры".

Телеканал RTBF сообщил в тот же день, что бельгийские больницы получили правительственный циркуляр с указаниями по подготовке к потенциальной второй волне эпидемии коронавируса.

Согласно этому циркуляру, больницы должны зарезервировать, как минимум, одну койку из четырех в отделениях интенсивной терапии под зараженных COVID-19. Они должны организовать 25% дополнительных койко-мест, готовых быть задействованными в течение 48 часов. Кроме того, дано указание быть готовыми удвоить, а затем и утроить эти меры в течение недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ, ВЫХОД


Похожие новости


Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс. Общее число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 5,5 тыс. Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]