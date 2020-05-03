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Дальнее зарубежье 03.05.2020 12:00

Администрация Трампа в рамках проекта "Операция сверхзвуковая скорость" испытывает 14 вакцин против COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта "Операция сверхзвуковая скорость" рассматривают 14 потенциальных вакцин против коронавируса, сообщили NBC News высокопоставленные чиновники администрации.

По их словам, эти 14 вакцин были выбраны в результате отбора из 93 образцов, предоставленных 80 фармкомпаниями.

Чиновники отметили, что в течение следующих двух недель 14 оставшихся вакцин пройдут дополнительное тестирование, в результате которого, как ожидается, их число сократится до шести- восьми.

В конечном итоге, заявили собеседники телеканала, должно остаться три или четыре вакцины, которые смогут использоваться для борьбы с COVID-19 уже в начале следующего года.

При этом чиновники отметили: нет гарантии, что какая-либо из 14 рассматриваемых вакцин дойдет до конца. Тем не менее они настроены оптимистично.

"Могу ли я сказать со стопроцентной уверенностью? Нет. Существует разумная вероятность того, что одна или несколько из этих вакцин будут успешными", - заявил один из собеседников.

По словам чиновников, еще одна серьезная проблема - это найти способ быстро создать вакцину для более чем 300 млн американцев, после того, как будет найдена эффективная.

Ранее сообщалось, что администрация США пытается реализовать проект "Операция сверхзвуковая скорость", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

Над проектом работает целый ряд ведомств, в том числе Департамент здравоохранения и социальных служб, отдел по делам ветеранов, Министерство сельского хозяйства США и Пентагон.

Трамп приветствовал этот проект и сказал в четверг, что он лично контролирует ее.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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