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СНГ 03.05.2020 15:15

Казахстан и Узбекистан готовы создать ряд совместных производств

Главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре договорились создать ряд совместных производств, чтобы нарастить экспортный потенциал, сообщила в воскресенье пресс-служба президента Казахстана.

В ходе беседы собеседники "с удовлетворением отметили эффективные и слаженные действия сторон в борьбе с COVID-19, благодаря которым удалось предотвратить неконтролируемое распространение инфекции", говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

"В этом ключе внимание было акцентировано на необходимости активизации двустороннего взаимодействия с целью недопущения негативного влияния пандемии на торгово-экономические отношения Казахстана и Узбекистана. В частности, достигнута договоренность о создании совместных производств в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и других сферах с целью наращивания экспортного потенциала", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, СП, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]