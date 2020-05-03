Сильный град уничтожил виноградники и другие сельхозугодья в грузинской Кахетии

Сильный ливень с градом обрушились вечером в субботу на Кахетию, главный виноградарский регион Грузии на востоке страны, создав серьезные проблемы жителям сел на территории трех ее муниципалитетов.

Как сообщают грузинские СМИ, град уничтожил на больших площадях виноградники, повредил фруктовые сада, однолетние культуры и бахчевые в селах Сигнахского, Гурджаанского и Сагареджойского муниципалитетов.

По словам местных жителей, в это трудное время, связанное с пандемией COVID-19, стихия фактически оставила их без урожая.

"Пока трудно сказать, какая площадь пострадала, но там, где был град, который продолжался более 15 минут, уничтожено почти 100% ожидаемого урожая", - сказала журналистам заместитель мэра Сигнахского муниципалитета Мадонна Батиашвили.

По информации СМИ, проливные дожди с градом нанесли серьезный ущерб и селам Сачхерского муниципалитета в регионе Имерети на западе Грузии, где мощные водные потоки повредили не только сельхозугодья, но и подтопили улицы и первые этажи домов в административном центре этого муниципалитета.

СМИ сообщают, что местах мобилизованы соответствующие службы, а при районных администрациях создаются комиссии, которые с утра воскресенья приступят к подсчету нанесенного стихией ущерба.