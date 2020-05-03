Число жертв коронавируса в Армении выросло до 39

За минувшие сутки в Армении число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на три и составило 39.
Как сообщает в воскресенье армянский единый информационный центр, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 113 и достигло 2386.
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