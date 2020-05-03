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Регион 03.05.2020 11:25

Мишустин лечится в клинике, самочувствие в целом нормальное, работает с документами - пресс-секретарь премьера

Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у которого 30 апреля был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, он находится под наблюдением врачей, но продолжает работать, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие, в целом, нормальное", - сказал Беляков "Интерфаксу".

Он добавил, что Мишустин "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

На уточняющий вопрос, находится ли глава правительства в медицинском учреждении, Беляков ответил утвердительно.

Как сообщалось, 30 апреля Мишустин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в результате тестирования у него выявлен коронавирус. Он подчеркнул, что "правительство продолжит работу в штатном режиме". "Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами. По всем основным вопросам", - подчеркнул Мишустин.

В качестве временно исполняющего обязанности главы правительства он предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Указ президента о назначении Белоусова исполняющим обязанностей председателя российского правительства РФ был подписан вечером 30 апреля.

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Тэги: РОССИЯ, МИШУСТИН, ЛЕЧЕНИЕ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]