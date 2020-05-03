Правительство РФ сняло запрет на вывоз из страны медицинских масок, респираторов и защитных костюмов

Правительство России сняло введенные в марте этого года ограничения на вывоз из РФ медицинских масок, бинтов, респираторов, средств дезинфекции, противочумных костюмов и некоторых других защитных средств и медицинского оборудования.

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Запрет на вывоз вводился постановлением правительства РФ от 2 марта 2020 года. В перечень продукции, которую нельзя было перемещать за пределы РФ, также входили хирургические перчатки, вата, бахилы, дыхательное оборудование и т.п.

Запрет не распространялся на оказываемую Россией международную гуманитарную помощь.