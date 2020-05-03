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Регион 03.05.2020 13:50

Правительство РФ сняло запрет на вывоз из страны медицинских масок, респираторов и защитных костюмов

Правительство России сняло введенные в марте этого года ограничения на вывоз из РФ медицинских масок, бинтов, респираторов, средств дезинфекции, противочумных костюмов и некоторых других защитных средств и медицинского оборудования.

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Запрет на вывоз вводился постановлением правительства РФ от 2 марта 2020 года. В перечень продукции, которую нельзя было перемещать за пределы РФ, также входили хирургические перчатки, вата, бахилы, дыхательное оборудование и т.п.

Запрет не распространялся на оказываемую Россией международную гуманитарную помощь.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]