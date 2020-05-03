Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Холдинг Berkshire Hathaway, председателем совета директоров которого является Уоррен Баффет, продал все принадлежавшие ему акции четырех крупных авиакомпаний США, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.
Речь идет о компаниях Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co., American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc.
Баффет отметил, что совершил ошибку и потерял деньги на инвестициях в авиакомпании, но подчеркнул, что их руководство проделало большую работу, чтобы бизнес выжил во время кризиса.
Инвестор заявил, что перспективы сферы перелетов для него сейчас неясны. "Я не знаю, будут ли люди через два или три года летать столько же, сколько в прошлом году", - приводит его слова газета The Financial Times.
Доли в четырех авиакомпаниях были приобретены в 2016 году. На конец 2019 года у Berkshire Hathaway было 11% акций Delta Air Lines, по 10% акций American Airlines и Southwest Airlines, а также 9% акций United Airlines. Однако в начале апреля стало известно, что доля холдинга в Delta Air Lines сократилась на 18%, а в Southwest Airlines - на 4%.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
Баку выразил Нур-Султану протест из-за стрельбы со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии
AzerGold направит свыше 1,2 млн манатов на подготовку ОВОС разработки ряда рудных месторождений и проектно-сметной документации
Ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане продлены до 31 мая
Добыча газа в РФ за 4 мес. уменьшилась на 8% до 240,55 млрд куб. м
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1932, вылечилось 1441 человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 428 тыс. - университет Хопкинса
Коронафобия может привести к тяжелым расстройствам психики - ученый
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог