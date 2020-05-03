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Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Холдинг Berkshire Hathaway, председателем совета директоров которого является Уоррен Баффет, продал все принадлежавшие ему акции четырех крупных авиакомпаний США, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.

Речь идет о компаниях Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co., American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc.

Баффет отметил, что совершил ошибку и потерял деньги на инвестициях в авиакомпании, но подчеркнул, что их руководство проделало большую работу, чтобы бизнес выжил во время кризиса.

Инвестор заявил, что перспективы сферы перелетов для него сейчас неясны. "Я не знаю, будут ли люди через два или три года летать столько же, сколько в прошлом году", - приводит его слова газета The Financial Times.

Доли в четырех авиакомпаниях были приобретены в 2016 году. На конец 2019 года у Berkshire Hathaway было 11% акций Delta Air Lines, по 10% акций American Airlines и Southwest Airlines, а также 9% акций United Airlines. Однако в начале апреля стало известно, что доля холдинга в Delta Air Lines сократилась на 18%, а в Southwest Airlines - на 4%.

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Тэги: США, БАФФЕТ, АВИАКОМПАНИИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]