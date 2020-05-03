Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает политизированными заявления о том, что власти Китая намеренно скрывали данные о COVID-19.
"Китай не является сообщником коронавируса, он первым пострадал от COVID-19. Все заявления о лабораторной природе инфекции - не более, чем домыслы", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.
По его словам, "публикация в западной прессе об итогах расследования союза "Пять глаз" о замалчивании Пекином данных о коронавирусе - часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе".
Слуцкий отметил, что "Китай открыто сотрудничал и продолжает сотрудничать со всем международным сообществом, предоставляя не только информацию, но и реальную медицинскую помощь".
Он также считает, что "все обвинения Пекина нацелены на снятие ответственности за проблемы в системе здравоохранения западных стран, в частности в США", а "поиск внешнего врага для отвлекающего манёвра - весьма циничный и, к сожалению, традиционный приём для Вашингтона и его сателлитов".
Однако, "победить пандемию сейчас можно только сообща, без взаимных упреков и ненужного нагнетания напряжения", сказал парламентарий.
Ранее СМИ со ссылкой на австралийскую газету Daily Telegraph сообщили о 15-страничном досье, подготовленном западными спецслужбами. Согласно тексту документа разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
Баку выразил Нур-Султану протест из-за стрельбы со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии
AzerGold направит свыше 1,2 млн манатов на подготовку ОВОС разработки ряда рудных месторождений и проектно-сметной документации
Ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане продлены до 31 мая
Добыча газа в РФ за 4 мес. уменьшилась на 8% до 240,55 млрд куб. м
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1932, вылечилось 1441 человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 428 тыс. - университет Хопкинса
Коронафобия может привести к тяжелым расстройствам психики - ученый
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог