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Регион 03.05.2020 14:53

Слуцкий считает досье "Пяти глаз" о замалчивании Пекином данных о коронавирусе частью антикитайской компании

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает политизированными заявления о том, что власти Китая намеренно скрывали данные о COVID-19.

"Китай не является сообщником коронавируса, он первым пострадал от COVID-19. Все заявления о лабораторной природе инфекции - не более, чем домыслы", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.

По его словам, "публикация в западной прессе об итогах расследования союза "Пять глаз" о замалчивании Пекином данных о коронавирусе - часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе".

Слуцкий отметил, что "Китай открыто сотрудничал и продолжает сотрудничать со всем международным сообществом, предоставляя не только информацию, но и реальную медицинскую помощь".

Он также считает, что "все обвинения Пекина нацелены на снятие ответственности за проблемы в системе здравоохранения западных стран, в частности в США", а "поиск внешнего врага для отвлекающего манёвра - весьма циничный и, к сожалению, традиционный приём для Вашингтона и его сателлитов".

Однако, "победить пандемию сейчас можно только сообща, без взаимных упреков и ненужного нагнетания напряжения", сказал парламентарий.

Ранее СМИ со ссылкой на австралийскую газету Daily Telegraph сообщили о 15-страничном досье, подготовленном западными спецслужбами. Согласно тексту документа разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.

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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]