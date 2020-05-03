Число случаев заражения Covid-19 в Грузии увеличилось до 589

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус еще у семи человек, общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 589, сообщили в воскресенье в грузинском Минздраве.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 66 человек, под наблюдением врачей в стационарах человек 528. Выздоровели 207, скончались восемь.

Как сообщил журналистам руководитель Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, среди общего числа инфицированных в Грузии Covid-19 - 12,7% медицинские работники.