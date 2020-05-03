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Регион 03.05.2020 12:10

Число случаев заражения Covid-19 в Грузии увеличилось до 589

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус еще у семи человек, общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 589, сообщили в воскресенье в грузинском Минздраве.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 66 человек, под наблюдением врачей в стационарах человек 528. Выздоровели 207, скончались восемь.

Как сообщил журналистам руководитель Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, среди общего числа инфицированных в Грузии Covid-19 - 12,7% медицинские работники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]